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Цена на нефть в США подскочила после угроз Тегерана

Цена на нефть в США подскочила после угроз Тегерана
06:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Цена нефти на фондовом рынке США увеличилась на 3%.

Цена нефти на фондовом рынке США подскочила на 3% в связи с ситуацией вокруг ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом информирует The Hill.

По данным издания, фондовые рынки США закрылись с ценой нефти чуть больше 63 доллара за баррель - это самый высокий показатель, начиная с апреля 2019-го.

Отмечается, что такому росту привели угрозы со стороны Ирана отомстить Соединенным Штатам за ликвидацию Сулеймани. Как предполагает издание, речь может идти о нападениях на объекты нефтяной инфраструктуры.

Убийство иранского генерала повлияло на мировые цены на нефть

В то же время промышленный индекс Доу-Джонса обрушился более чем на 200 пунктов, что стало крупнейшим однодневным падением с начала декабря.

Напоминаем, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделениями “Эль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандіс были убиты в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Президент США Трамп лично отдал приказ о ликвидации.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ожидать “жестокой мести”.

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США, Иран, Нефть, Штаты.
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