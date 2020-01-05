Масштабное ДТП на автостраде в Пенсильвании: пятеро погибших, десятки раненых

Новости мира:В масштабном ДТП в США погибли пять человек, по меньшей мере 60 - травмированы.

В результате масштабного ДТП в Пенсильвании, США, погибли пять человек, по меньшей мере 60 человек получили повреждения.

Об этом сообщает CNN.

"Вследствие массового ДТП с участием тракторных прицепов, автобуса и легковых автомобилей погибли пять человек, еще по меньшей мере 60 человек получили повреждения в западной части Пенсильвании в воскресенье утром", - говорится в сообщении.

Автомагистраль в настоящее время перекрыта в обоих направлениях, на месте аварии работают спасатели, медики и полиция.

Около 60 пациентов были доставлены в три разных больницы по результатам инцидента.

По меньшей мере один человек из числа потерпевших находится в критическом состоянии. Причины аварии пока неизвестны.