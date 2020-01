В Нью-Йорке провели шествие против антисемитизма (Фото)

В Нью-Йорке проходит марш солидарности в поддержку еврейской общины города после недавних проявлений антисемитизма, в частности нападения на евреев в поселке Монси.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Марш начался в 11:00 (в 19:00 по киевскому времени) в Нижнем Манхэттене, где сформировалась колонна из десятков тысяч человек. Далее участники акции с плакатами «Нет - ненависти. Нет - страху» прошли по Бруклинскому мосту, после чего возвращаются на Манхэттен. Шествие должно закончиться митингом в парке Колумба в Китайском квартале.

В марше принял участие мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который заявил, что «антисемитизм - это атака на всех нью-йоркцев».

Марш организовали разные еврейские организации Нью-Йорка. Цель акции, как было объявлено накануне, показать, что жители города, а также лидеры общественного мнения «едины в убеждении, что любой ненависти нет места в Нью-Йорке».

“You can't sweep hatred under the rug. You have to call it out and confront it — and New Yorkers stand up for their neighbors.”

– @NYCMayor #NoHateNoFear pic.twitter.com/l1UwcKSKmA

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) January 5, 2020