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В Нью-Йорке провели шествие против антисемитизма (Фото)

В Нью-Йорке провели шествие против антисемитизма (Фото)
23:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Нью-Йорке проходит марш против антисемитизма.

В Нью-Йорке проходит марш солидарности в поддержку еврейской общины города после недавних проявлений антисемитизма, в частности нападения на евреев в поселке Монси.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Марш начался в 11:00 (в 19:00 по киевскому времени) в Нижнем Манхэттене, где сформировалась колонна из десятков тысяч человек. Далее участники акции с плакатами «Нет - ненависти. Нет - страху» прошли по Бруклинскому мосту, после чего возвращаются на Манхэттен. Шествие должно закончиться митингом в парке Колумба в Китайском квартале.

В марше принял участие мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который заявил, что «антисемитизм - это атака на всех нью-йоркцев».

Марш организовали разные еврейские организации Нью-Йорка. Цель акции, как было объявлено накануне, показать, что жители города, а также лидеры общественного мнения «едины в убеждении, что любой ненависти нет места в Нью-Йорке».

 

Напоминаем, в поселке Монси (штат Нью-Йорк) 28 декабря в доме раввина были ранены пять человек, в числе которых двое детей. Нападение произошло поздно вечером в субботу. Все жертвы были евреями-хасидами.

Нападение произошло на следующий день после того, как полиция Нью-Йорка ввела усиленное патрулирование мест массового поселения еврейской общины из-за ряда антисемитских угроз.

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США, Нью-Йорк, Антисемитизм.
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