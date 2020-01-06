Помпео: США будут действовать без колебаний, чтобы сохранить жизни американцев.

Новости мира:Майк Помпео с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром обсудили угрозы и провокации со стороны Ирана.

Вашингтон будет действовать без колебаний в случае провокаций и угроз со стороны Ирана.

Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром.

"Джайшанкар и я только что обсудили угрозы и провокации со стороны Ирана. Администрация (президента США Дональда, - ред.) Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизни американцев, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности", — написал госсекретарь.

Напоминаем, ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на пятницу, 3 января, в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Иран заявил о «жестокой мести» США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны. Евросоюз призвал все стороны конфликта к сдержанности, чтобы не допустить эскалации насилия, которое составит угрозу для всего региона.