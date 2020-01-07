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"Решения нет, точка": США не планируют уходить из Ирака
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"Решения нет, точка": США не планируют уходить из Ирака

"Решения нет, точка": США не планируют уходить из Ирака
04:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Пентагоне подтвердили, что США пока не планируют вывод войск из Ирака.

В Соединенных Штатах не принималось решения о выводе своего воинского контингента из Ирака после того, как этого потребовал иракский парламент, заявили министр обороны США Марк Эспер и директор Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

США пока не приняли решения о выводе своих сил из Ирака, заявил глава Пентагона журналистам.

"Никакого решения об уходе из Ирака не принято", - приводят его слова американские СМИ.

Ранее сообщалось, что командование возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ письмом оповестило своих иракских визави о намерении в ближайшие дни провести передислокацию и, таким образом, подготовиться к выводу сил из Ирака.

"Я не знаю, что это за письмо, мы выясняем, откуда оно взялось. Однако решения об уходе из Ирака нет. Точка", - добавил Эспер.

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Милли в свою очередь пояснил, что попавшее в распоряжение СМИ письмо о подготовке к выводу сил возглавляемой США коалиции из Ирака - это черновой вариант, который по ошибке был отправлен иракской стороне.

"Это письмо - черновой вариант. На нем не стояла подпись, и его не следовало публиковать. Текст неудачно сформулирован. В нем ошибочно говорится о выводе войск" - цитирует его CNN.

"Это просто ошибка. Это письмо не следовало отправлять", - добавил американский военачальник.

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В минувшее воскресенье парламент Ирака проголосовал за то, чтобы призвать правительство страны добиваться ухода войск США и их союзников с иракской территории.

Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил в ответ на решение иракского парламента президент США Дональд Трамп.

"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.

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При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.

Трамп также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

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Ирак, Пентагон, Марк Эспер.
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