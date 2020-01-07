Венесуэльский кризис: США готовятся к расширению санкций

Новости мира:Штаты введут еще больше санкций против Венесуэлы.

США готовят дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с политическим кризисом, который вновь обострился в стране.

Об этом пишет Интерфакс.

"Речь идет о дополнительных санкциях против физлиц, о дополнительных экономических санкциях", - сказал в понедельник на брифинге в Вашингтоне спецпосланник по Венесуэле Элиот Абрамс.

Абрамс объяснил, что в Вашингтоне считают необходимым сочетать "положительные и отрицательные меры, чтобы добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Среди "позитивных" мер он назвал сбор средств для поддержки венесуэльской оппозиции.

Как сообщалось, политический кризис в Венесуэле продолжается уже почти год. В январе 2019 председатель парламента Хуан Гуайдо, который представляет оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полсотни государств, среди которых и США, признали его на этом посту.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, признают его легитимность, в частности, Москва, Китай и Куба.