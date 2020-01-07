Главу МИД Ирана не пускают в Штаты

Новости мира:США отказали в визе главе Министерства иностранных дел Ирана

США отказали в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был посетить заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в американской администрации.

Отмечается, что такое решение было принято на фоне усиления напряженности между двумя странами после того, как США убили в Багдаде военного командующего Ирана Кассема Сулеймани.

В то же время пресс-секретарь США Стефан Духаррик отказался комментировать отказ США в выдаче визы главе МИД Ирана.

Как известно, в Багдаде в ночь на 3 января в результате авиаудара США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон объяснил это американцам угрозой, которую составлял Сулеймани. Тегеран пообещал ответить США на убийство.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ударить по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев. Иран же объявил, что больше не считает себя обязанным полной мере соблюдать Общий всеобъемлющий план действий.