Трамп прокомментировал ситуацию в Ираке и сказал, когда обратится к американцам

Новости мира:8 января американскую военную базу в Ираке обстреляли ракетами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас осуществляется оценка жертв и повреждений в результате удара иранскими ракетами по базам США в Ираке. Об этом он заявил в своем твиттере.

"Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В данный момент осуществляется оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - написал Трамп.

Как известно, ночью на 3 января США устроили ракетный обстрел недалеко Международного аэропорта Багдада - в результате этого, в частности, был убит командир элитного подразделения «Эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

8 января американскую военную базу в Ираке обстреляли ракетами. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.

В Пентагоне атаку подтвердили и заявили, что целями атаки были как минимум две военные базы: на западе Ирака в провинции Анбар и в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.