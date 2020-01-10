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Белый дом отреагировал на резолюцию об ограничении действий Трампа

Белый дом отреагировал на резолюцию об ограничении действий Трампа
11:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Белом доме назвали "глупой" резолюцию Конгресса об ограничении действий Трампа в Иране.

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли назвал резолюцию Палаты представителей Конгресса США, которая ограничила возможности президента Дональда Трампа вести войну с Ираном, "неправильной" и "абсурдной".

Об этом сообщает Voice of America.

"Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооруженных сил США пресекать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц и пытается помешать президентской власти защищать Америку и наши интересы в регионе от постоянных угроз", - заявил Гидли.

Как сообщалось, Палата представители 9 января приняла решение, которым ограничила возможности президента США Трампа вести войну с Ираном.

Принятая демократическим большинством резолюция обязывает президента прекратить военные действия с Ираном без специального разрешения Конгресса, если речь не идет о "неминуемой вооруженной атаке".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси настаивала на том, что резолюция является "сильным месседжем".

Отношения между США и Ираном обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января в результате авиаудара американских войск в Ираке. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где находились военнослужащих США и других стран международной антитеррористической коалиции.

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США, Конгресс, Иран, Белый дом, Дональд Трамп.
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