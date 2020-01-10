Белый дом отреагировал на резолюцию об ограничении действий Трампа

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли назвал резолюцию Палаты представителей Конгресса США, которая ограничила возможности президента Дональда Трампа вести войну с Ираном, "неправильной" и "абсурдной".
Об этом сообщает Voice of America.
"Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооруженных сил США пресекать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц и пытается помешать президентской власти защищать Америку и наши интересы в регионе от постоянных угроз", - заявил Гидли.
Как сообщалось, Палата представители 9 января приняла решение, которым ограничила возможности президента США Трампа вести войну с Ираном.
Принятая демократическим большинством резолюция обязывает президента прекратить военные действия с Ираном без специального разрешения Конгресса, если речь не идет о "неминуемой вооруженной атаке".
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси настаивала на том, что резолюция является "сильным месседжем".
Отношения между США и Ираном обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января в результате авиаудара американских войск в Ираке. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где находились военнослужащих США и других стран международной антитеррористической коалиции.