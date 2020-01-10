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Пятница, 10.01.2020
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В США проверяют был ли Байден целью дезинформационной кампании РФ

В США проверяют был ли Байден целью дезинформационной кампании РФ
21:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена.

В Вашингтоне определяют, направлена ли "российская дезинформация" против участником американской предвыборной гонки Джо Байдена, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники в национальной разведке США.

Агентство отмечает, что согласно анализу Исследовательского института внешней политики по теме иностранного вмешательства в выборы 2020 года, Россия использовала свои ведущие СМИ для того, чтобы выборочно распространять выгодную и невыгодную информацию о кандидатах в президенты.

В частности, отмечается, что в декабре прошлого года, личность Байдена получила негативное освещение в этих российских СМИ.

По данным Bloomberg, расследование в частности призвано определить, пытается ли Россия подорвать авторитет Байдена, распространяя противоречивую информацию о его причастности к политике США в Украине в то время, как его сын работал там в энергетической компании.

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Директор Национальной контрразведки США Уильям Эванина в свою очередь заявил, что "Москва может использовать дополнительные средства воздействия, такие, как распространение дезинформации, ведение операций по взлому и утечке (информации - Ред.) или манипулирование информацией ... для того, чтобы воздействовать на политику, действия и выборы США.

"По мере того, как мы приближаемся к выборам 2020 года, единственное, что я могу гарантировать, это то, что они (Россия - Ред.) продолжат кампании по воздействию и задействуют новые каналы распространения дезинформации", - отметил Эванина в заявлении.

Сообщается, что высокопоставленные американские официальные лица опасаются, что возможное вмешательство России в выборы США 2020 года может быть "более вопиющим", чем в 2016 году.

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В декабре прошлого года директор ФБР Кристофер Рэй назвал Россию угрозой для предстоящих в 2020 году президентских выборов в США.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

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Россия, Джо Байден, Вмешательства в выборы, Уильям Эванина.
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