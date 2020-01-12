На Манхэттене прозвучали редкие украинские колядки (Видео)

Новости мира:В Нью-Йорке хор "Украинские сельские голоса" спел народные колядки.

В субботу на Манхэттене в Нью-Йорке хор "Украинские сельские голоса" (Ukrainian village voices) выполнял редкие народные колядки.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, участники хора в национальных украинских костюмах колядовали в очагах украинской общины и в домах нью-йоркцев, которые заранее попросили об этом.

"Мы собираем и выполняем редкие украинские песни, — объяснила руководитель и соучредитель хора Лариса Чебиняк после импровизированного выступления колядников в кафе Streecha. - Сегодня поем колядки, которые несут людям благословение и радость".

По ее словам, летом часть участников хора осуществила экспедицию в Украину, «по селам – от Сумщины до Ровенщины, где записывали бабушек, которые пели редкие украинские песни».

Половина из 22 участников хора не имеют украинских корней, но интересуются народным песенным наследием Украины, сказал американец Эзра Геллек, который уже восемь лет занимается хоровым пением. По его словам, еще один соучредитель хора музыкант Брайан Долфин – тоже американец.

"Наша миссия – вдохнуть жизнь в неизвестные или забытые украинские песни, — сказала полька Джоанна Мелешко, профессиональная певица, которая родилась в Польше, но всю жизнь живет в США. – Наша экспедиция в Украину показала, что таких песен – тысячи".

Как известно, в центральной части Нью-Йорка Манхэттене находятся Украинский музей, Украинский народный дом, Научное общество имени Шевченко в США, Украинский институт Америки, несколько храмов Украинской греко-католической и Украинской православной церквей.