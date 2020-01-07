Пластуны пришли в Кабмин с колядками

Скауты из организации "Пласт" посетили Кабинета министров с колядками. Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

"На Рождество с колядками Кабинет министров посетили скауты из организации «Пласт». Делитесь поздравлениями и праздничным настроением с близкими и друзьями!" - написал он.

Гончарук пожелал украинцам сил и мудрости преодолеть все вызовы, которые "могут перед нами стоять".

Христиане восточного обряда празднуют 7 января Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников в году.

Напомним, Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".