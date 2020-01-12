На Аляске местный житель три недели прожил на морозе без дома

Новости мира:На Аляске местный житель Тайсон Стил из-за пожара потерял свой дом и собаку.

Полицейские на Аляске спасли жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса. В течение 23 дней он выживал в отдаленной местности при минусовых температурах.

Мужчина протоптал сигнал SOS в снегу, об этом сообщила полиция американского штата на своей странице в Facebook.

Местные правоохранители нашли 30-летнего Стила возле импровизированного укрытия. Перед этим никто не получал сообщений от мужчины в течение нескольких недель.

"Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес. Стил в течение 23 дней оставался без крыши над головой и средств связи при минусовых температурах,"– сообщают правоохранители.

Как сообщалось, на Аляске издатель газеты Skagway News Ларри Перси решил передать ее следующему владельцу бесплатно. С предложением выступил нынешний владелец и в то же время журналист газеты Ларри Перс. Идеальный кандидат для него – тот, кто знает все тонкости работы в газете маленького городка.