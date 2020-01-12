Бури, торнадо и обледенения: в США за два дня 11 человек стали жертвами непогоды

Новости мира:За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США

В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек. Такие данные сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на представителей местных властей.

В штате Техас из-за обледенения дорог, вызванного бурей, произошли многочисленные аварии. В них погибли три человека, в том числе пожарный и полицейский.

В Алабаме три человека стали жертвами торнадо. В Луизиане из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом, один человек скончался от полученных травм. Также погибла семейная пара – трейлер, в котором они жили, перевернул ветер.

В штате Айова автомобиль перевернулся на дороге из-за обледенения. В результате ДТП погиб один из пассажиров.

В Оклахоме один человек утонул во время наводнения, вызванного бурей.