Помпео призвал власти Ирака наказать виновных в нападении на авиабазу "Балад"

Новости мира:Майк Помпео возмущен нападением на авиабазу в Ираке.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение нападением на иракскую авиабазу "Балад" и призвал наказать виновных.

"Возмущен сообщениями об очередном ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ", - написал Помпео в своем твиттере.

Он добавил, что "продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака группами, не лояльными иракскому правительству, должны быть прекращены".

Ранее сообщалось, что неизвестные нанесли ракетные удары по иракской военной базе "Балад".

По базе было запущено восемь ракет, в результате чего ранения получили четыре офицера ВВС Ирака. Вероятно, речь шла о ракетах кустарного производства.

База расположена в нескольких десятках километров от Багдада. На ней действительно обычно базируются иностранные военные. Поэтому "Балад" время от времени становится мишенью для бойцов группировок, выступающих за вывод сил США и их союзников из Ирака.