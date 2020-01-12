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На Ближнем Востоке опять неспокойно: обстреляна авиабаза в Ираке

На Ближнем Востоке опять неспокойно: обстреляна авиабаза в Ираке
20:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Авиабаза к северу от Багдада подверглась обстрелу.

Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters, которое цитирует заявление ВС Ирака.

В заявлении отмечается, что по базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами.

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По предварительным данным, ранения получили четыре иракца, среди которых минимум два военнослужащих.

Как передало агентство dpa со ссылкой на полицию в провинции Салах-эд-Дин, удары были нанесены по взлетной полосе и по зоне въезда на базу.

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Кто мог стоять за нападением, пока не сообщается. Как напоминает агентство AFP, на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), большинство американских военнослужащих покинуло базу.

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Ирак, Обстрелы, Балад.
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