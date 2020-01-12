На Ближнем Востоке опять неспокойно: обстреляна авиабаза в Ираке

Новости мира:Авиабаза к северу от Багдада подверглась обстрелу.

Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters, которое цитирует заявление ВС Ирака.

В заявлении отмечается, что по базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами.

По предварительным данным, ранения получили четыре иракца, среди которых минимум два военнослужащих.

Как передало агентство dpa со ссылкой на полицию в провинции Салах-эд-Дин, удары были нанесены по взлетной полосе и по зоне въезда на базу.

Кто мог стоять за нападением, пока не сообщается. Как напоминает агентство AFP, на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), большинство американских военнослужащих покинуло базу.