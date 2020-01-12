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"США наблюдают": Трамп призвал Иран "не убивать протестующих"

"США наблюдают": Трамп призвал Иран "не убивать протестующих"
17:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп отреагировал на протесты в Иране.

Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам Ирана с призывом прекратить убийства иранцев, выступающих против нынешней власти.

Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

"Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или заключены тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США", - написал Трамп.

Президент США также призвал власти Ирана предоставить гражданам возможность пользоваться интернетом, а журналистом - свободно освещать события в стране. "Включите интернет и позвольте журналистам свободно передвигаться. Остановите убийство вашего великого иранского народа", - заявил он.

В Иране возобновились протесты: люди требуют отставки властей (Видео)

Как сообщалось ранее, в столице Ирана начались акции протеста после того, как власть страны признала, что украинский самолет был сбит 8 января из-за ошибки иранских военных. Протестующие требовали отставки аятоллы Али Хаменеи, а также наказания виновных в авиакатастрофе. Трамп заявил о поддержке протестующих.

Впоследствии в Тегеране силовики разогнали протестующих, применив слезоточивый газ.

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США, Иран, Протесты, Дональд Трамп.
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