"США наблюдают": Трамп призвал Иран "не убивать протестующих"

Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам Ирана с призывом прекратить убийства иранцев, выступающих против нынешней власти.

Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

"Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или заключены тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США", - написал Трамп.

Президент США также призвал власти Ирана предоставить гражданам возможность пользоваться интернетом, а журналистом - свободно освещать события в стране. "Включите интернет и позвольте журналистам свободно передвигаться. Остановите убийство вашего великого иранского народа", - заявил он.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020