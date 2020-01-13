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В Пентагоне опровергли слова, что Сулеймани готовил нападение на 4 посольства США

В Пентагоне опровергли слова, что Сулеймани готовил нападение на 4 посольства США
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Марк Эспер: Трамп никогда не говорил о нападении Сулеймани на четыре посольства США.

Министр обороны Марк Эспер в воскресенье не подтвердил заявления президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападение на четыре посольства США.

Об этом передает CNN.

"Президент никогда не говорил, что есть разведданные о четырех посольствах», - отметил Эспер в интервью телеканалу.

При этом он добавил, что разделяет мнение Трампа относительно угрозы посольствам.

"Я тоже считаю, как и президент, в отношении четырех посольств в регионе, что они могли быть объектами нападения", - отметил министр.

В то же время в другом интервью, которое вышло в воскресенье утром на телеканале CBS, Эспер заявил, что "не видел" разведданных относительно конкретной угрозы четырем посольствам.

"Я не видел никаких (разведданных — ред.) относительно четырех посольств", - сказала он.

Трамп: Сулеймани планировал взорвать посольство США в Багдаде

Он также сказал, что у США были "безупречные разведданные относительно нападения на посольство США в Багдаде".

Напоминаем, президент США Дональд Трамп заявлял о подготовке генералом Сулеймани нападений на четыре посольства США.

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США, Пентагон, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, Марк Эспер.
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