В Пентагоне опровергли слова, что Сулеймани готовил нападение на 4 посольства США

Министр обороны Марк Эспер в воскресенье не подтвердил заявления президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападение на четыре посольства США.
Об этом передает CNN.
"Президент никогда не говорил, что есть разведданные о четырех посольствах», - отметил Эспер в интервью телеканалу.
При этом он добавил, что разделяет мнение Трампа относительно угрозы посольствам.
"Я тоже считаю, как и президент, в отношении четырех посольств в регионе, что они могли быть объектами нападения", - отметил министр.
В то же время в другом интервью, которое вышло в воскресенье утром на телеканале CBS, Эспер заявил, что "не видел" разведданных относительно конкретной угрозы четырем посольствам.
"Я не видел никаких (разведданных — ред.) относительно четырех посольств", - сказала он.
Он также сказал, что у США были "безупречные разведданные относительно нападения на посольство США в Багдаде".
Напоминаем, президент США Дональд Трамп заявлял о подготовке генералом Сулеймани нападений на четыре посольства США.