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Госдеп США запретил въезд в страну молдавскому олигарху

Госдеп США запретил въезд в страну молдавскому олигарху
19:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Владимир Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список.

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк включен в санкционный список, сообщил в понедельник в своем Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", - написал Помпео.

Это первый случай, когда США применяют персональные санкции в адрес граждан Молдовы. Этого давно требовала молдавская оппозиция, которая в июне прошлого года добилась свержения правления Плахотнюка, после чего он сбежал из Молдовы.

В прошлом году Плахотнюк был объявлен в международный розыск как по своему основному паспорту, так и по второму паспорту, выданному властями Молдовы ранее на имя Владислава Новака.

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Плахотнюк уехал из Молдовы вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя Демпартии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдовы возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдовы. Суд Молдовы 11 октября выдал ордер на арест Плахотнюка, а 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы объявил его в международный и межгосударственный розыск.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

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США, Госдеп США, Майк Помпео, Владимир Плахотнюк.
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