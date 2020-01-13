Кровавая резня: в Колорадо мужчина напал на обычных прохожих

Неизвестный мужчина совершил неразборчивую резню в одном из городков штата Колорадо, США, ранив восемь человек в ночь на понедельник.
Нападавший был задержан одним из пострадавших, сообщает американский центральный телеканал CNN.
"По предварительной информации, нападавший нанес ножевые ранения восьми лицам в разных локациях в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) в ночь на понедельник", - говорится в сообщении.
Резня закончилась после того, как нападавший был задержан.
Первый звонок правоохранителям поступил около 1:30 ночи с сообщением о том, что два человека получили ножевые ранения. Подозреваемый убежал через парк. Офицеры полиции начали поисковую операцию. Впоследствии были обнаружены другие жертвы.
В одном из мест на расстоянии полутора миль (около 2,5 км) правоохранители нашли нападавшего, которого задержал один из пострадавших.
Все восемь пострадавших были доставлены в больницы. Полиция сообщила, что подозреваемый действовал самостоятельно. Расследование инцидента продолжается. О мотивах нападения, и может ли это быть квалифицировано как террористический акт, пока не сообщается.