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Кровавая резня: в Колорадо мужчина напал на обычных прохожих

Кровавая резня: в Колорадо мужчина напал на обычных прохожих
22:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:На резне в одном из городов Колорадо пострадали восемь человек.

Неизвестный мужчина совершил неразборчивую резню в одном из городков штата Колорадо, США, ранив восемь человек в ночь на понедельник.

Нападавший был задержан одним из пострадавших, сообщает американский центральный телеканал CNN.

"По предварительной информации, нападавший нанес ножевые ранения восьми лицам в разных локациях в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) в ночь на понедельник", - говорится в сообщении.

Резня закончилась после того, как нападавший был задержан.

Первый звонок правоохранителям поступил около 1:30 ночи с сообщением о том, что два человека получили ножевые ранения. Подозреваемый убежал через парк. Офицеры полиции начали поисковую операцию. Впоследствии были обнаружены другие жертвы.

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В одном из мест на расстоянии полутора миль (около 2,5 км) правоохранители нашли нападавшего, которого задержал один из пострадавших.

Все восемь пострадавших были доставлены в больницы. Полиция сообщила, что подозреваемый действовал самостоятельно. Расследование инцидента продолжается. О мотивах нападения, и может ли это быть квалифицировано как террористический акт, пока не сообщается.

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США, Колорадо, Полиция, Резня.
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