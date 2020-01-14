США "твердо намерены разобраться" с экспортом иранской нефти

Новости мира:США намерены свести к нулю экспорт иранской нефти.

США направят свои усилия на то, чтобы полностью остановить экспорт иранской нефти, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.

"Нам удалось заблокировать 80% экспорта нефти из Ирана, и мы твердо намерены разобраться и с остающимися 20 процентами", - сказал он, выступая в Стэнфордском университете.

При этом Помпео в очередной раз заверил, что США не желают зла иранскому народу, однако намерены продолжать оказывать давление на руководство Ирана.

Несмотря на то, что угроза прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является достаточно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.