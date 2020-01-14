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Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном

Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном
05:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Госсекретарь США указал, что мир стал намного безопаснее после убийства Сулеймани.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что только лидер террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Касем Сулеймани.

"Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани", - сказал Помпео, выступая в понедельник в Стэнфордском университете.

Он отметил, что Сулеймани "убил более 600 американских патриотов".

США "твердо намерены разобраться" с экспортом иранской нефти

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГИЛ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

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Иран, Усама бен Ладен, Майк Помпео, Касем Сулеймани.
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