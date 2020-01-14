Импичмент Трампа: правозащитники рассмотрят связи Перри с "украинским делом"

Новости мира:Минэнерго США предоставит документы о контактах Перри, связанных с Украиной.

В Министерстве энергетики США готовы предоставить материалы о связях бывшего главы ведомства Рика Перри с Украиной.

Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Отмечается, что правозащитная организация American Oversight получит полный доступ к документами в нескольких категориях, связанных с Украиной, включая контакты бывшего министра Рика Перри с украинскими чиновниками высокого уровня, соратниками Руди Джулиани и прочими группами, связанными с американскими энергетическими интересами в Украине.

Известно, что запрос на получение этих документов был отправлен организацией еще в октябре прошлого года.

Первая часть материалов будет предоставлена до 28 января, остальные - 4 февраля и 16 марта.