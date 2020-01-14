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СМИ: Делом об импичменте Трампа будет заниматься Сенат США

СМИ: Делом об импичменте Трампа будет заниматься Сенат США
18:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дело об импичменте Дональда Трампа могут перенести на рассмотрение в Сенат США.

Палата представителей США готовится провести в среду голосование по вопросу передачи в Сенат статей обвинения, выдвинутых в рамках процесса импичмента против президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Ранее во вторник спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси провела несколько встреч за закрытыми дверьми с представителями демократов в Палате представителей. На них обсуждались дальнейшие шаги в рамках импичмента.

По словам источников агентства, Пелоси предложила провести голосование в среду, а также назначить так называемых "менеджеров импичмента", которые будут выступать в качестве стороны обвинения в Сенате.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь ожидается, что в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях предусмотрен судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены Палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование. Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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США, Импичмент, Сенат США, Конгресс США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси.
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