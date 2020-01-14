Штаты расширили санкционный список по КНДР

Новости мира:В США приняли решение расширить санкции против Северной Кореи.

США внесли в чёрный список еще две северокорейские компании, занимающиеся отправкой нелегальной рабочей силы за границу.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о двух дополнениях (в черный список - ред.), связанных с Северной Кореей, в которых основное внимание уделяется продолжению поставок незаконной рабочей силы правительством Северной Кореи на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

Санкции введены против двух юридических лиц: компании Namgang Trading Corporation, занимающейся вывозом работников из КНДР с целью получения дохода для правительства страны. По данным ведомства, работников вывозили в Россию, Нигерию и страны Ближнего Востока.

И базирующейся в Китае северокорейской компании Beijing Sukbakso, обслуживающей как минимум часть поездок и логистики для рабочих Namgang Trading Corporation за границу.

Таким образом все имущество и активы этих объектов в США заморожены, а американским физическим и юридическим лицам запрещено вести с ними бизнес.