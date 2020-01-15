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В США командующий Космическими силами принес присягу

В США командующий Космическими силами принес присягу
09:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Вице-президент США привел к присяге командующего Космическими Силами Соединенных Штатов генерала Джон Рэймонд.

Во вторник генерал Джон Рэймонд принес присягу как первый командующий Космических сил США. Об этом сообщает The Washington Times.

К присяге генерала привел вице-президент Майк Пенс. Это событие стало важным шагом в развитии Космических сил, которые были одним из главных военных приоритетов президента Дональда Трампа, отмечает издание.

Космические силы были официально профинансированы в прошлом месяце, когда Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020 год.

Пенс отметил, что споров о том, кто должен управлять космическими операциями в ее решающие годы становления, было мало.

"Первое, что принял президент после создания Космических сил, - сказал он. - было решение о том, кто должен быть их первым руководителем. Он сразу понял, что нет никого более квалифицированного и подготовленного, чем генерал Джей Рэймонд".

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Как сообщалось, в декабре Трам назначил генерала Джея Рэймонда на должность руководителя космических операций. Ожидается, что численность Космических войск составит 16 тыс. человек, которые будут состоять из военных специалистов и гражданского персонала.

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Все по теме:

США, Майк Пенс, Космические силы США, Джон Рэймонд.
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