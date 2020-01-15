СМИ: У Трампа готовят ограничения для СМИ относительно публикации важных экономических новостей

Новости мира:Администрация Трампа рассматривает проект изменений в процессе публикации ключевых экономических новостей.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить возможность СМИ заранее подготавливать сообщения, касающиеся значимых для рынка экономических данных, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На текущий момент американское министерство труда устраивает так называемые "локап-периоды" длиной от 30 до 60 минут. Речь идет о процедуре раскрытия информации, предполагающей передачу данных новостным организациям в специальных комнатах, где они пишут истории на компьютерах без доступа к интернету. Статьи выходят в момент публикации данных, когда соединение восстанавливается.

Минтруда в том числе думает над возможностью убрать компьютеры из комнаты, где находятся журналисты, объявление об этом может быть сделано уже на этой неделе, отмечают некоторые источники.

"Локап-периоды" не являются обязательными в рамках норм регулирования, однако новостные организации в США пользуются ими в течение почти четырех десятков лет. Их суть заключается в том, чтобы дать журналистам время на анализ показателей, играющих важную роль для рынков, и убедиться в их точности перед публикацией. Аналогичные процедуры используют статистические ведомства и центральные банки в Великобритании и Канаде.