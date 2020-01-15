Импичмент Трампа: Сенат может начать судебные слушания

Новости мира:Статьи по импичменту Трампа формально передали в Сенат.

Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет передать в Сенат официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу относительно импичмента.

Решение поддержали 228 членов нижней палаты Конгресса, "против" высказались 193 конгрессмена.

Таким образом, Сенат формально может начать судебные слушания по делу импичмента главы Белого дома.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в этой связи заявила, что президент Трамп "нарушил свою присягу, подорвал национальную безопасность, поставил под угрозу целостность наших выборов".

Сам же глава Белого дома надеется, что в Сенате, который контролируется его однопартийцами, не наберется необходимых двух третей голосов за отстранение его от должности.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Палата представителей по результатам расследования по импичменту Дональда Трампа официально утвердила обвинение против президента по двум статьям. Они включают злоупотребление властью, а также воспрепятствование работе Конгресса.

Республиканское большинство в Сенате США рассчитывает уже 21 января начать судебный процесс по импичменту президента.