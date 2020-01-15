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Среда, 15.01.2020
Ельченко об отношении Трампа к Зеленскому: Чувствуется, что между ними есть какая-то химия
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Ельченко об отношении Трампа к Зеленскому: Чувствуется, что между ними есть какая-то химия

Ельченко об отношении Трампа к Зеленскому: Чувствуется, что между ними есть какая-то химия
18:16 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины:По мнению посла Украины в США, между Зеленским и Трампом есть какая-то химия.

Американский президент Дональд Трамп имеет высокое мнение о своем украинском коллеге Владимире Зеленском.

Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко заявил во время брифинга

 "Он (Трамп - ред.) сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет", - сказал он.

 Также, по его словам, теплое отношение к Украине чувствуется и в Госдепе, и в Совете нацбезопасности США.

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Ельченко был постоянным представителем Украины при ООН с 2015 года.

9 июля 2019 года президент Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а 18 декабря назначил на эту должность Ельченко.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Ельченко.
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