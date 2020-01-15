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Импичмент Трампа: о чем говорил помощник Джулиани с украинскими чиновниками

Импичмент Трампа: о чем говорил помощник Джулиани с украинскими чиновниками
15:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США опубликовали переписку партнера Руди Джулиани Льва Парнаса с украинскими чиновниками в рамках дела об импичменте Дональда Трампа.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал переписку бизнес-партнера адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с украинскими топ-чиновниками в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

Документы были обнародованы на сайте Комитета.

В опубликованной переписке Лев Парнас общается с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко, министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым, помощниками Президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком, а также главой СБУ Иваном Бакановым.

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Согласно переписке, он обсуждал с Луценко освобождение от должности посла США в Украине Мари Йованович в обмен на расследование дела против экс-вице-президента США Джо Байдена и компании Burisma, где работал сын Байдена.

Кроме того, Парнас общался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, помощниками Президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком и главой СБУ Иваном Бакановым, и пытался через них выйти на связь с Президентом Украины. Парнас хотел организовать встречу Зеленского с Джулиани в рамках запланированного на весну 2019 года приезда адвоката Трампа в Украину.

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Отмечается, что в Комитете надеются привлечь эту переписку к процессу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось раньше, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. После этого это дело должен рассмотреть Сенат на судебном заседании. Республиканцы намерены провести его как можно быстрее, без заслушивания свидетелей, тогда как демократы настаивают на полноценном судовом процессе.

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США, Импичмент, Дональд Трамп, Руди Джулиани, Лев Парнас.
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