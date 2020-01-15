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Импичмент Трампа: палата представителей будет голосовать за передачу статей в Сенат

Импичмент Трампа: палата представителей будет голосовать за передачу статей в Сенат
09:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Члены Палаты представителе США сегодня проголосуют за передачу статей обвинения об импичменте Дональда Трампа в Сенат.

Члены Палаты представителей США сегодня, 15 января, будут голосовать за передачу в Сенат статей обвинения, выдвинутых против президента США Дональда Трампа.

Об этом накануне заявила спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Deutsche Welle.

"Американский народ заслуживает правды, и конституция требует суда ... Палата представителей будет голосовать за передачу статей об импичменте и по фамилиям менеджеров импичмента в среду, 15 января. Президент и сенаторы понесут ответственность", - отметила она.

До этого Пелоси встречалась с представителями демократов в Палате представителей. На этих встречах обсуждали дальнейшие шаги в рамках импичмента. Пелоси предложила провести голосование в среду и назначить так называемых менеджеров импичмента. Они будут выступать стороной обвинения в Сенате.

СМИ: Делом об импичменте Трампа будет заниматься Сенат США

Как известно, к скандалу в США привел телефонный разговор в июле 2019 года между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Критики Трампа говорят, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в Украине относительно Хантера Байдена - сына вероятного главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет об обвинении по двум статьям - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, по мнению экспертов, лишение Трампа должности президента считается маловероятным, поскольку для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой был избран Трамп.

Напомним, Минэнерго США предоставит документы о контактах Перри, связанных с Украиной.

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Импичмент, Сенат США, Конгресс США, Дональд Трамп.
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