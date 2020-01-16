Скачать
Четверг, 16.01.2020
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
В Сенате США объявили расписание первых дней слушаний по импичменту
В Сенате США объявили расписание первых дней слушаний по импичменту
"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером
"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером
Последнее десятилетие стало самым теплым в истории
Последнее десятилетие стало самым теплым в истории

В Сенате США объявили расписание первых дней слушаний по импичменту

В Сенате США объявили расписание первых дней слушаний по импичменту
07:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Митч Макконнелл официально объявил расписание первых дней судебного процесса по импичменту президента Дональда Трампа.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл официально объявил расписание мероприятий в контексте проведения судебного процесса в деле импичмента главы Белого дома в верхней палате Конгресса США.

С соответствующим заявлением законодатель выступил в среду в сессионном зале Конгресса, сообщает американское издание The Hill.

"Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл официально объявил расписание первых дней судебного процесса по импичменту президента Трампа в Сенате после того, как Палата представителей официально сообщила о назначении своих менеджеров (по импичменту – ред.)", - отмечается в сообщении.

Так, менеджеры по импичменту от демократов должны полдень четверга, 16 января официально представить статьи обвинений в сессионном зале. В этот же день, в 14 часов по местному времени запланирована процедура принесения присяги верховного судьи Джона Робертса перед всеми сенаторами, который будет председательствовать на судебных слушаниях в верхней палате Конгресса США.

Проведения вступительных речей на судебном процессе по импичменту, что станет фактически началом слушаний в Сенате запланировано на вторник, 21 января.

Кабмин утвердил порядок финансирования программы реабилитации участников АТО/ООС

В среду, 15 января, демократическое большинство в Палате представителей объявила о назначении семи менеджеров по импичменту, которые будут выполнять роль прокуроров во время судебного процесса в Сенате США. В этот же день нижняя палата приняла резолюцию о передаче официальных статей обвинения президента по делу импичмента Сената США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Импичмент, Сенат, Дональд Трамп, Митч Макконнелл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
03 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
04 Путин нашел замену Медведеву
05 Кулеба и Столтенберг обсудили "прочность партнерства НАТО и Украины"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа в Иране: МАУ запустила &quot;горячую линию&quot;
Авиакатастрофа в Иране: МАУ запустила "горячую линию"
Путин нашел замену Медведеву
Путин нашел замену Медведеву
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь