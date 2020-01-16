В Сенате США объявили расписание первых дней слушаний по импичменту

Новости мира:Митч Макконнелл официально объявил расписание первых дней судебного процесса по импичменту президента Дональда Трампа.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл официально объявил расписание мероприятий в контексте проведения судебного процесса в деле импичмента главы Белого дома в верхней палате Конгресса США.

С соответствующим заявлением законодатель выступил в среду в сессионном зале Конгресса, сообщает американское издание The Hill.

"Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл официально объявил расписание первых дней судебного процесса по импичменту президента Трампа в Сенате после того, как Палата представителей официально сообщила о назначении своих менеджеров (по импичменту – ред.)", - отмечается в сообщении.

Так, менеджеры по импичменту от демократов должны полдень четверга, 16 января официально представить статьи обвинений в сессионном зале. В этот же день, в 14 часов по местному времени запланирована процедура принесения присяги верховного судьи Джона Робертса перед всеми сенаторами, который будет председательствовать на судебных слушаниях в верхней палате Конгресса США.

Проведения вступительных речей на судебном процессе по импичменту, что станет фактически началом слушаний в Сенате запланировано на вторник, 21 января.

В среду, 15 января, демократическое большинство в Палате представителей объявила о назначении семи менеджеров по импичменту, которые будут выполнять роль прокуроров во время судебного процесса в Сенате США. В этот же день нижняя палата приняла резолюцию о передаче официальных статей обвинения президента по делу импичмента Сената США.