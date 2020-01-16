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Четверг, 16.01.2020
Кабмин утвердил порядок финансирования программы реабилитации участников АТО\ООС
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Кабмин утвердил порядок финансирования программы реабилитации участников АТО/ООС

Кабмин утвердил порядок финансирования программы реабилитации участников АТО/ООС
05:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Средства, предусмотренные на реализацию этих программ, "будут направляться из бюджета уже".

Кабинет министров утвердил порядки использования средств по программе мероприятий по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации пострадавших во время Революции Достоинства и защитников суверенитета Украины в АТО/ООС. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

"Достичь непрерывного финансирования, а следовательно продолжить проводить мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, санаторно-курортного лечению пострадавших во время Революции Достоинства и тех, кто защищал суверенитет Украины в АТО/ООС удалось благодаря тому, что сегодня во время очередного заседания правительства были утверждены порядки использования средств на соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Поэтому, отмечают в Минветеранов, средства, предусмотренные на реализацию этих программ, "будут направляться из бюджета уже".

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"Отметим, что ранее этот процесс часто затягивался во времени и следовательно, деньги начинали использоваться через несколько месяцев после начала нового финансового года, то есть не ранее чем с весны, - отметили в министерстве.

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Кабмин, Реабилитация, Участники АТО, Участники ООС, Порядок финансирования.
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