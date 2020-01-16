Суд оставил экс-заместителя министра Грымчака под стражей

Новости Украины:Юрия Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о продлении срока содержания под стражей экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 миллионов грн.

14 ноября суд продлил арест Грымчака еще на два месяца.

24 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда продолжила срок содержания Грымчака под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога размером 1999761 грн.