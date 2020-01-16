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Суд оставил экс-заместителя министра Грымчака под стражей

Суд оставил экс-заместителя министра Грымчака под стражей
03:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Юрия Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о продлении срока содержания под стражей экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 миллионов грн.

14 ноября суд продлил арест Грымчака еще на два месяца.

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24 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда продолжила срок содержания Грымчака под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога размером 1999761 грн.

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Суд, Юрий Грымчак, стража.
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