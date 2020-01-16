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Соглашение о торговле между Мексикой, США и Канадой отправилось на подпись Трампу

Соглашение о торговле между Мексикой, США и Канадой отправилось на подпись Трампу
20:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Сенат США одобрил соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой.

Американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), сообщает в четверг агентство Associated Press.

Соглашение поддержали 89 сенаторов, 10 сенаторов проголосовали против него.

Палата представителей США одобрила трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA) еще в декабре 2019 года.

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После того, как соглашение получило поддержку в Сенате, оно отправляется на подписание президенту США Дональду Трампу.

Новый торговый договор между этими тремя странами призван прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Это было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, считавшего, что NAFTA приносит существенно больше выгоды Мексике и Канаде, нежели его стране.

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Новый договор предусматривает меры, стимулирующие производство странами на своей территории автотранспорта. США добились большего доступа для своей молочной продукции на канадский рынок. Вводятся дополнительные правила, касающиеся защиты окружающей среды и защиты прав трудящихся. Обновлен механизм по защите интеллектуальной собственности. Механизм решения спорных торговых вопросов, как отмечают американские СМИ, похож на тот, который был предусмотрен еще NAFTA.

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США, Мексика, Канада, Сенат США, Дональд Трамп, USMCA.
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