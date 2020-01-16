Соглашение о торговле между Мексикой, США и Канадой отправилось на подпись Трампу

Новости мира:Сенат США одобрил соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой.

Американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), сообщает в четверг агентство Associated Press.

Соглашение поддержали 89 сенаторов, 10 сенаторов проголосовали против него.

Палата представителей США одобрила трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA) еще в декабре 2019 года.

После того, как соглашение получило поддержку в Сенате, оно отправляется на подписание президенту США Дональду Трампу.

Новый торговый договор между этими тремя странами призван прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Это было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, считавшего, что NAFTA приносит существенно больше выгоды Мексике и Канаде, нежели его стране.

Новый договор предусматривает меры, стимулирующие производство странами на своей территории автотранспорта. США добились большего доступа для своей молочной продукции на канадский рынок. Вводятся дополнительные правила, касающиеся защиты окружающей среды и защиты прав трудящихся. Обновлен механизм по защите интеллектуальной собственности. Механизм решения спорных торговых вопросов, как отмечают американские СМИ, похож на тот, который был предусмотрен еще NAFTA.