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Бесспорные доказательства: информацию о слежке за Йованович подтвердили

Бесспорные доказательства: информацию о слежке за Йованович подтвердили
08:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Новые документы от Парнаса подтверждают, что за экс-послом США в Украине следили.

Палата представителей обнародовала в пятницу новые документы от Льва Парнаса – помощника адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которые подтверждают информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Они также подтверждают контакты между Парнасом и помощником конгрессмена-республиканца из Палаты представителей Девина Нуньесом, сообщает CNN.

Среди документов — скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Гайда. Его сообщения с телефона, очевидно, касающиеся слежки за Йованович. Похоже, Гайд поделился скриншотами с Парнасом, и таким образом они оказались на его телефоне, который он передал в Палату представителей.

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Снимок с экрана, посланный Гайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (речь идет о лицах. – Ред.) проверяют. Сообщу вам адрес следующей недели".

Гайд отвечает: "Классно".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Гайду: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова". - И коротко добавил: "Это подтверждает, что имеем внутри человека".

"У нее были посетители", - отмечает бельгийский номер в другой раз.

Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них следует, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Новые материалы свидетельствуют о причастности Нуньеса, главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей, к деятельности Джулиани и его сообщников касаемо травли Йованович и поиске компромата на политических соперников президента.

В прошлом месяце, напоминает CNN, демократы из Комитета разведки Палаты представителей включили в свой отчет по расследованию импичмента телефонные записи разговоров между Нуньесом и Парнасом и другими союзниками президента Дональда Трампа.

Обмен сообщениями в WhatsApp показывают, что Харви поднимал вопрос о помощи Украине в конце марта 2019 года.

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29 марта 2019 года он спросил Парнаса: "можем ли мы получить материалы?".

Парнас сказал Харви в апреле, что будет иметь беседу с "генеральным прокурором, которого уволил Байден", а именно - Виктором Шокиным. Парнас также упоминает тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Оба прокурора разговаривали с Джулиани относительно его поисков компромата на Байденов.

В переписке между Харви и Парнасом много раз упоминается Джон Соломон - бывший обозреватель The Hill, который размещал в издании колонки с нападениями на Йованович (позже уволен из The Hill, – ред).

Множество раз упоминаются встречи, очевидно, в отеле Trump International, в частности 7 мая 2019 года с участием Джулиани и Соломона.

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США, Рудольф Джулиани, Мари Йованович, Лев Парнас.
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