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Советники Трампа о статьях по импичменту: Оскорбление конституции

Советники Трампа о статьях по импичменту: Оскорбление конституции
22:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Советники президента США считают обвинения в отношении Трампа "оскорблением конституцию и демократических ценностей США".

Оскорблением конституции США назвали статьи обвинения в отношении американского президента Дональда Трампа его юридические советники, подготовившие меморандум к слушаниям в сенате.

"Статьи импичмента, находящиеся теперь в сенате, являют собой оскорбление конституции и наших демократических ценностей. Сами статьи и процесс, из-за которого они оказались здесь (в сенате) - это вопиющий политический акт демократов из палаты представителей, который необходимо отвергнуть", - говорится в документе.

"Любой, кто имеет уважение к суверенной воле американского народа, содрогнулся бы от чудовищности голосования по импичменту президента, избранного надлежащим образом", - отмечается в меморандуме.

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"Процесс нарушил все прецеденты и принципы справедливости, которым соответствовали расследования по импичментам на протяжении более 150 лет. Тем не менее, все, что удалось демократам палаты представителей доказать, - это то, что президент не сделал абсолютно ничего неправильного", - утверждают советники Трампа.

Ожидается, что сенаторы во вторник должны обсудить и проголосовать за резолюцию, устанавливающую правила судебного разбирательства по обвинениям, выдвинутым в отношении Трампа в палате представителей.

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Импичмент, Сенат США, Дональд Трамп.
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