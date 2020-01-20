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Понедельник, 20.01.2020
Зеленский об "украинском деле" Трампа: Я не делал ничего противозаконного
Зеленский об "украинском деле" Трампа: Я не делал ничего противозаконного
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Зеленский об "украинском деле" Трампа: Я не делал ничего противозаконного

Зеленский об "украинском деле" Трампа: Я не делал ничего противозаконного
09:20 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал скандал вокруг его американского коллеги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделал то, что мог, как президент Украины, для хороших, надежных и прочных отношений с США.

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel, комментируя, что Украину "втянули в противоречие вокруг президента Трампа".

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные разговоры с президентом Соединенных Штатов. Как Президент Украины, я сделал то, что мог, как Президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - ответил Зеленсекий на вопрос, сделал ли он или просили ли его сделать что-нибудь незаконное.

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"Раньше я вел себя так, и я все еще веду себя так, чтобы избежать какого-либо вовлечения или участия Украины или каждого отдельного украинца в политической ситуации Соединенных Штатов Америки. Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - добавил Президент.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

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Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Импичмент Трампа.
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