Скачать
Среда, 22.01.2020
Генпрокурор просит Кабмин урегулировать вопрос голодовки заключенных
Генпрокурор просит Кабмин урегулировать вопрос голодовки заключенных
Республиканцы внесли поправки к резолюции о порядке проведения импичмента
Республиканцы внесли поправки к резолюции о порядке проведения импичмента
Заявка сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021
Заявка сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021
Представлен новый квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций
Представлен новый квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций

Республиканцы внесли поправки к резолюции о порядке проведения импичмента

Республиканцы внесли поправки к резолюции о порядке проведения импичмента
05:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:Поправки к резолюции были внесены после непродолжительного перерыва в работе Сената США.

После мощной критики демократов, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл внес изменения в своей резолюции, которая определяет порядок проведения процесса импичмента президента США в верхней палате Конгресса. Об этом сообщает во вторник американское издание The Hill со ссылкой на документ, который получило в свое распоряжение издание.

"Макконнелл в последнюю минуту внес изменения в своей резолюции относительно судебного процесса по импичменту Трампа, чтобы дать сторонам (обвинения и защиты – ред.) по три дня на выражение их вступительных аргументов, общая продолжительность которых может быть не более 24 часов", - отмечается в сообщении.

До этого каждой стороне предоставлялось два дня по 12 часов, что означало бы проведение слушаний поздно ночью.

Резолюция также позволяет каждой стороне выбрать, сколько людей может выступить с аргументами.

Генпрокурор просит Кабмин урегулировать вопрос голодовки заключенных

В то же время, главный спор о том, будут ли проводиться слушания с дополнительными свидетелями по делу импичмента, на чем настаивают демократы, остается открытой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Конгресс, Импичмент, Резолюция, Республиканцы, Поправки, Митч Макконнелл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
02 Премьер объявил о "хороших новостях" по результатам форума в Давосе
03 "Амбиции и давление на ЕС": посол дал ценный совет Украине
04 Потенциальная победа: иммунные Т-клетки могут излечить все виды рака
05 Активно распространяется: китайский вирус обнаружили в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине разгулялся &quot;свинной&quot; грипп: что это такое и как себя уберечь
В Украине разгулялся "свинной" грипп
Активно распространяется: китайский вирус обнаружили в США
Китайский вирус обнаружили в США
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
Рецепт дня: сырный суп с копченым окорочком и молоком
Рецепт дня: сырный суп с копченым окорочком и молоком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь