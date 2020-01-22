Республиканцы внесли поправки к резолюции о порядке проведения импичмента

Новости мира:Поправки к резолюции были внесены после непродолжительного перерыва в работе Сената США.

После мощной критики демократов, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл внес изменения в своей резолюции, которая определяет порядок проведения процесса импичмента президента США в верхней палате Конгресса. Об этом сообщает во вторник американское издание The Hill со ссылкой на документ, который получило в свое распоряжение издание.

"Макконнелл в последнюю минуту внес изменения в своей резолюции относительно судебного процесса по импичменту Трампа, чтобы дать сторонам (обвинения и защиты – ред.) по три дня на выражение их вступительных аргументов, общая продолжительность которых может быть не более 24 часов", - отмечается в сообщении.

До этого каждой стороне предоставлялось два дня по 12 часов, что означало бы проведение слушаний поздно ночью.

Резолюция также позволяет каждой стороне выбрать, сколько людей может выступить с аргументами.

В то же время, главный спор о том, будут ли проводиться слушания с дополнительными свидетелями по делу импичмента, на чем настаивают демократы, остается открытой.