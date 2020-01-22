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Импичмент Трампа: Болтон не выступит в Сенате США

Импичмент Трампа: Болтон не выступит в Сенате США
08:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Республиканцы не позволили демократам заслушать Болтона в деле импичмента Трампа.

Республиканское большинство в Сенате США провалило поправку демократов о проведении слушаний с экс-советником президента по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, который в свое время раскритиковал давление кабинета Трампа на Украину.

Возможность выступления Болтона в Сенате была одной из главных интриг голосования по процедуре дальнейших слушаний по импичменту президента США.

Голоса сенаторов, которые сейчас выполняют роль присяжных в судебном процессе над главой Белого дома, разделились относительно слушаний Болтона по партийной линии – 53 против 47 законодателей не в пользу демократов.

Сам Болтон в начале января заявил, что готов выступить на слушаниях в верхней палате Конгресса США.

Продолжают спорить: как проходит рассмотрение импичмент Трампа

Это уже была восьмая правка от Демократической партии в регламент слушаний, которую отклонило республиканское большинство. Предыдущие семь касались предоставления для рассмотрения в Сенате документов, связанных с прекращением военной помощи Украине из Белого дома, Государственного департамента, Административно-бюджетного управления и Министерства обороны США.

Кроме того, правки демократов предусматривали проведение слушаний с и.о. главы администрации Белого дома Миком Малевни, а также двумя чиновниками администрации – Робертом Блэром и Майклом Даффи, которые были задействованы в процессе прекращения помощи для Украины. Еще одно предложение предусматривало представление доказательств в процессе импичмента, собранных во время других слушаний в Конгрессе США.

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США, Сенат США, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
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