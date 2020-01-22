Решение принято: в Сенате США определились с регламентом импичмента Трампа

Новости мира:Сенат США утвердил регламент рассмотрения импичмента Дональда Трампа.

Сенат США проголосовал за утверждение резолюции, которая должна определить регламент дальнейших судебных слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

"Сенат одобрил регламент судебных слушаний по импичменту президента Дональда Трампа 53 голосами против 47", - говорится в сообщении.

Голосование состоялось после 13 часов дебатов.

На этих дебатах лидер Демократической партии Чак Шумер также предложил внести 11 поправок в регламент, однако все они были отклонены республиканцами.

Как известно, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

21 января в Сенате США начался судебный процесс дела об импичменте президента Трампа.