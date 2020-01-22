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Экс-соперница Трампа раскритиковала одного из кандидатов на пост президента США

Экс-соперница Трампа раскритиковала одного из кандидатов на пост президента США
11:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Хиллари Клинтон критически отозвалась о борющемся за пост президента США сенатора Берни Сандерсе.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала сенатора Берни Сандерса, претендующего на пост президента США от Демократической партии, сообщают западные СМИ со ссылкой на выдержки из телепередачи, которая выйдет в эфир сервиса Hulu.

"Он годами был членом Конгресса. Его там поддерживал только один сенатор... Его никто не любит, никто не хочет с ним работать, он ничего не сделал. Он был политиком-карьеристом", - говорит Клинтон в программе, которая выйдет в эфир в марте.

При этом Клинтон отказалась пояснять, поддержит ли она Сандерса, если тот станет кандидатом от Демократической партии на грядущих президентских выборах.

Сандерсу 78 лет, он является сенатором от штата Вермонт, и в последних опросах общественного мнения, как правило, занимает второе место по популярности после Джо Байдена. На предыдущих выборах в 2016 году Хиллари Клинтон в упорной борьбе обошла Сандерса в гонке за выдвижение от партии и стала кандидатом от Демократической партии, проиграв в итоге выборы Дональду Трампу.

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Очередные президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на второй срок.

Трамп назвал сенатора Сандерса наряду с Байденом своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывается об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

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США, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Берни Сандерс.
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