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Помпео: Куба и РФ продолжают вмешиваться в суверенные дела стран

Помпео: Куба и РФ продолжают вмешиваться в суверенные дела стран
07:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Майк Помпео подверг критике Россию и Кубу за вмешательство в дела карибских стран.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия и Куба пытаются вмешиваться в дела стран Карибского региона.

"Куба и Россия продолжают вмешиваться в суверенные дела стран, пытаясь дестабилизировать демократические государства", - заявил Помпео в Кингстоне на конференции "Расширение приверженности Америки Карибам".

При этом, не уточнив деталей, он подчеркнул, что ситуация на Карибах "очень отличается от той, что была во времена Холодный войны".

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Госсекретарь в среду прибыл на конференцию в столицу Ямайки Кингстон, где успел провести "плодотворные" встречи с премьером Ямайки Эндрю Холлнесом и главой МИД Джонсоном Смитом.

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США, Россия, Куба, Карибы, Майк Помпео.
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