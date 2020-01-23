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Абсолютный рекордсмен: Трампа выделили за его активность в Twitter

Абсолютный рекордсмен: Трампа выделили за его активность в Twitter
11:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава Белого дома США установил личный рекорд по числу твитов за сутки на президентском посту.

Президент США Дональд Трамп 22 января написал в Twitter 142 сообщения, установив личный рекорд по числу твитов за время президентства, сообщил ресурс Factbase, который следит за деятельностью президента в соцсетях.

Предыдущий рекорд был отмечен 12 декабря 2019 года. Личный абсолютный рекорд - 162 твита - Трамп установил 5 января 2015 года, когда он еще не был президентом.

Трамп завел аккаунт в Twitter в марте 2009 года. Сейчас у него 71,4 млн подписчиков.

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Ранее он говорил, что пишет твиты сам. Он отмечал, что не в восторге от такого способа коммуникации, но ему приходится это делать, поскольку так он может общаться с избирателями напрямую, не обращаясь к СМИ.

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, Twitter.
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