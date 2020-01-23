Скачать
Четверг, 23.01.2020
Зеленский о Форуме в Израиле: Мы отдали свои места людям, которые пережили эту страшную трагедию
Зеленский о Форуме в Израиле: Мы отдали свои места людям, которые пережили эту страшную трагедию
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Обамеянг переходит в Барселону
Обамеянг переходит в Барселону
23 января - приметы и обряды на Григорьев день
23 января - приметы и обряды на Григорьев день

Помпео подтвердил свой визит в Украину

Помпео подтвердил свой визит в Украину
10:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил, что планирует посетить Украину 30 января.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подтвердил, что планирует посетить Украину в ближайшее время.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg, опубликованном на сайте Госдепартамента.

"Да, я собираюсь туда (в Украину - ред) поехать. Я собирался раньше. У меня уже была запланирована поездка, но тогда у нас возникли проблемы на Ближнем Востоке, которым я должен был уделить внимание. Хотя эти проблемы еще не решены и там необходимо выполнить еще много работы, я планирую вскоре поехать в Украину", - заявил Помпео.

Госсекретарь также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа поддержала президента Украины Владимира Зеленского в его намерениях побороть в стране коррупцию и развивать демократию, и планирует поддерживать Украину и в дальнейшем.

Помпео объяснил, почему Украина важна для США

Как сообщалось ранее, Помпео планировал посетить Украину 3 января, однако отложил визит из-за необходимости пребывания в Вашингтоне для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке.

Во время разговора Зеленского с Помпео 10 января говорилось, что госсекретарь США посетит Украину в конце января.

Позже белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники анонсировала визит Помпео в Киев на 30 января, а затем издание BuzzFeed со ссылкой на три дипломатических источника сообщило, что Помпео посетит Киев 31 января.

Напомним, Майк Помпео подверг критике Россию и Кубу за вмешательство в дела карибских стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Госсекретарь США, Визит в Украину, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
02 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
03 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Президент Швейцарии посетит Украину для обсуждения новой программы помощи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Печальная ситуация на фронте: погиб украинский военный
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь