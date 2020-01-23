Помпео подтвердил свой визит в Украину

Новости Украины:Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил, что планирует посетить Украину 30 января.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подтвердил, что планирует посетить Украину в ближайшее время.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg, опубликованном на сайте Госдепартамента.

"Да, я собираюсь туда (в Украину - ред) поехать. Я собирался раньше. У меня уже была запланирована поездка, но тогда у нас возникли проблемы на Ближнем Востоке, которым я должен был уделить внимание. Хотя эти проблемы еще не решены и там необходимо выполнить еще много работы, я планирую вскоре поехать в Украину", - заявил Помпео.

Госсекретарь также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа поддержала президента Украины Владимира Зеленского в его намерениях побороть в стране коррупцию и развивать демократию, и планирует поддерживать Украину и в дальнейшем.

Как сообщалось ранее, Помпео планировал посетить Украину 3 января, однако отложил визит из-за необходимости пребывания в Вашингтоне для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке.

Во время разговора Зеленского с Помпео 10 января говорилось, что госсекретарь США посетит Украину в конце января.

Позже белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники анонсировала визит Помпео в Киев на 30 января, а затем издание BuzzFeed со ссылкой на три дипломатических источника сообщило, что Помпео посетит Киев 31 января.

Напомним, Майк Помпео подверг критике Россию и Кубу за вмешательство в дела карибских стран.