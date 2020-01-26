Нетаньяху назвал "историческим" план Трампа по Ближнему Востоку

Новости мира:Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласили в США обговорить "мирный план" Трампа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед поездкой в Вашингтон заявил о том, что мирный план президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку будет "историческим".

Об этом пишет "Зеркало Недели".

"Подобная возможность появляется однажды в истории и не может быть упущена ... Я полон надежды, что мы находимся на пороге исторического момента в летописях нашего государства", - заявил премьер-министр Израиля.

Ранее вице-президент США Майк Пенс пригласил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и его главного соперника от оппозиции Бенни Ганца в Белый дом для обсуждения перспектив достижения мира на Ближнем востоке. Встреча должна состояться в Вашингтоне на следующей неделе.