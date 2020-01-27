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Трамп опечален новостью о гибели Коби Брайанта

Трамп опечален новостью о гибели Коби Брайанта
01:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп о гибели баскетболиста Коби Брайанта: Это - ужасные новости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален появившейся в СМИ информацией о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

"Есть сообщения, что великий баскетболист Коби Брайант и ещё трое человек погибли в результате крушения вертолёта в Калифорнии. Это - ужасные новости", - написал он в своём твиттере в понедельник.

Ранее американские СМИ сообщили, что Брайант погиб в результате крушения его личного вертолета. Первым о трагедии сообщил в воскресенье портал TMZ.

Телеканал NBC, в свою очередь, информирует, что власти американского города Калабасас подтвердили ему эту информацию.

Крушение произошло в Калифорнии. Погибли все пять человек, находившиеся на борту. При этом Трамп в своём сообщении говорит о четырёх погибших.

Жены 41-летнего Брайанта в вертолёте не было. По информации некоторых СМИ, на борту находилась одна из дочерей экс-спортсмена. Причина катастрофы пока не установлена.

Действующие и бывшие игроки NBA в социальных сетях уже активно комментируют произошедшее, выражают соболезнования.

Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду Los Angeles Lakers. Он - пятикратный победитель NBA, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, США, Баскетбол, Коби Брайант, Дональд Трамп.
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