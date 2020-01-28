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Вторник, 28.01.2020

За секунду до гибели: мужчина спас туристку, упавшую в каньон (Видео)

В США на видео попал момент спасения туристки за секунду до гибели. Ролик опубликован на YouTube-канале CBS Los Angeles. Сообщается, что 69-летняя женщина упала с обрыва во время поход по туристическому маршруту в калифорнийском каньоне Рубио. На кадрах видно, как женщина цепляется руками и ногами за крутой склон. Ниже в нескольких метрах на тросе, спущенном с вертолета, к ней подбирается спасатель. В один момент женщина соскальзывает и летит вниз. К счастью спасатель успевает поймать женщину и ее поднимают на борт вертолета.
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США, Калифорния, Видео, Рубио.
07:36 Сегодня Телеграф
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