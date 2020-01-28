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Глава аппарата Пенса опроверг заявления Болтона по Украине

Глава аппарата Пенса опроверг заявления Болтона по Украине
08:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:У вице-президента США опровергли слова Болтона о связи помощи Украине с расследованием дела Байдена.

Президент США Дональд Трамп никогда не связывал оказание военной помощи Украине с началом расследования в отношении семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена и компании Burisma, заявил глава аппарата вице-президента США Майка Пенса - Марк Шорт.

"Президент неизменно выражал свое разочарование тем, что Соединенные Штаты несут львиную долю ответственности за помощь Украине и что европейские страны не выполняют свою роль. Президент также выражал обеспокоенность коррупцией в Украине. Я никогда не слышал, чтобы он связывал помощь Украине с расследованиями в отношении семьи Байдена или Burisma", - заявил Шорт.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своих пока не опубликованных мемуарах расскажет, как Трамп пытался путем задержки помощи Украине добиться проведения Киевом расследования деятельности Байдена и его сына.

Согласно газете, Болтон, госсекретарь Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер оказывали давление на Трампа с целью направить уже одобренную Конгрессом помощь Украине. Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что предпочитает не направлять никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности Байденов.

Трамп прокомментировал слова Болтона о задержке помощи Украине

Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента.

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США, Дональд Трамп, Помощь Украине, Майк Пенс, Марк Шорт.
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