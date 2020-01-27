Трамп прокомментировал слова Болтона о задержке помощи Украине

Новости Украины:Дональд Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за дела Байдена.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что говорил бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону о связи задержки военной помощи для Украины с расследованием в отношении сына Джо Байдена. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу", - написал Трамп.

"С учетом сказанного, стенограммы моих звонков с президентом Зеленским - это все необходимые подтверждение, кроме того, что президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет. Кроме того, я встретился с президентом Зеленским в Организации Объединенных Наций (демократы сказали, что я никогда не встречался) и оказал военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований - и гораздо раньше, чем ожидалось. Я также разрешил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая Администрация", - добавил он.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 января 2020 г.

Издание The New York Times опубликовало содержание рукописи книги Болтона, которую он распространил среди своих соратников. Также черновик книги был отправлен в Белый дом. Этого требует стандартная процедура.

По данным издания, в книге говорится, что Трамп говорил Болтону о задерке $391 миллиона оборонной помощи в августе прошлого года.

Также в книге рассказывается, что госсекретарь Майк Помпео признавал, что нет оснований считать тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович коррумпированной, как утверждал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Болтон ранее заявлял, что будет давать показания по делу импичмента, если его вызовут повесткой. Трамп говорил, что не хочет, чтобы его бывший советник выступал в Сенате.